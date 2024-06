Grosser Erfolg für die Turnfamilie Sulz

Trotz regnerischem Wetter erlebten die Damenriege und der Turnverein Sulz am vergangenen Samstag einen erfolgreichen Tag an den Aargauer Meisterschaften im Vereinsturnen in Gränichen.

In der Vorrunde erzielten die Turnerinnen und Turner aus Sulz sehr gute Resultate. Am Barren und in der Gerätekombination erreichten sie jeweils die Note 9,28, in der Gymnastik eine 9,02 und am Reck eine eindrückliche 9,70. Diese starken Leistungen sicherten die Finalqualifikation in den Disziplinen Barren, Reck und Gerätekombination.

Im Finale konnten sich die Aktiven noch einmal steigern. Am Reck erreichten sie mit einer hervorragenden Leistung die Note 9,80 und damit den 2. Platz. Am Barren und in der Gerätekombination wurde jeweils die Note 9,40 erreicht, was in beiden Disziplinen den 3. Rang zur Folge hatte.

Auch die Sulzer Nachwuchsturnerinnen und Nachwuchsturner eiferten ihren grossen Vorbildern nach und kehrten am Sonntag mit zwei kantonalen Podestplätzen ins Fricktal zurück. Die Bodenturnerinnen eroberten mit einem sauber geturnten Programm und der Note 8,79 den begehrten Finalplatz. Im Kreis der besten drei konnten sich die Mädchen sogar noch steigern und belegten mit der Note 9,15 hinter Lenzburg souverän den 2. Schlussrang. Die Recksektion zeigte vor einer grossen Zuschauerkulisse ein anspruchsvolles Programm. Das seit dem Fricktaler Cup nochmals intensivierte Training zahlte sich aus und mit viel Teamgeist und Selbstvertrauen erturnten sich die Kinder 8,86 Punkte und den tollen 3. Rang.

Bereits in drei Wochen steht der nächste wichtige Termin für die Turnfamilie Sulz an: Das eigene Turnfest Sulz-Laufenburg vom 20. bis 23. Juni. Die Turnerinnen und Turner fiebern diesem Ereignis entgegen und hoffen, an die Erfolge vom vergangenen Wochenende anknüpfen zu können. (mgt)