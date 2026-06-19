Grosser Abschreiber führt zu einem Minus

Für einmal schliesst die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Kaiseraugst mit einem Minus von 2,2 Millionen Franken ab. Schuld daran ist eine Wertberichtigung im Zusammenhang mit dem Alterszentrum.

Gemeindeversammlung Kaiseraugst

Für einmal schliesst die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Kaiseraugst mit einem Minus von 2,2 Millionen Franken ab. Schuld daran ist eine Wertberichtigung im Zusammenhang mit dem Alterszentrum.

Catherine Hossli

80 von 3364 Stimmberechtigten haben am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung in der Dorfturnhalle Kaiseraugst teilgenommen. Gemeindepräsident Jean Frey begrüsste alle Anwesenden und leitete sogleich zu den Traktanden über. Sämtliche Kreditabrechnungen für die Ressourcierung der Schule, die Sanierung des Kindergarten Liebrüti, die Sanierungen der Garderoben Turnhalle Liebrüti, die Photovoltaikanlage des Gemeindehauses, von Speicher und Kindergarten Dorf wurden einstimmig angenommen.

Wertberichtigung beim Darlehen

Die Jahresrechnung 2025 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 2,2 Millionen Franken ab. Hauptursache dafür war eine einmalige Wertberichtigung des Darlehens an die Stiftung Alterszentrum Rinau Park von 3,8 Millionen Franken. Die Steuereinnahmen lagen deutlich über den Erwartungen und konnten einen Mehrertrag von 2,9 Millionen Franken gegenüber dem Budget ausweisen. Bei Nettoinvestitionen von 5,9 Millionen und einer Selbstfinanzierung von 2,4 Millionen verbleibt eine Finanzierungslücke von 3,5 Millionen Franken. Diese kann jedoch problemlos mit vorhandenen Eigenmitteln gedeckt werden. Die Bilanzsumme beträgt 145,8 Millionen, davon entfallen 120,5 Millionen auf das Eigenkapital, einschliesslich kumulierter Bilanzüberschüsse von 75,5 Millionen. Somit zeigt sich, dass die Gemeinde auch mit dieser Wertberichtigung finanziell gut dasteht. Die Jahresrechnung wurde einstimmig genehmigt.

Sicherheit – ein grosses Thema in Kaiseraugst

Unter Traktandum «Verschiedenes und Wortmeldungen» konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen dem Gemeinderat unterbreiten. Hauptsächlich wurde von verschiedenen Votanten auf das Thema Sicherheit hingewiesen. Sei es in Bezug auf Bootsverkehr auf dem Rhein, Rheinschwimmer-Einstieg bei der Fähre, Gefahr E-Scooter-Fahrverbot am Rheinweg oder Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg. Der Gemeinderat hat alle Hinweise registriert und wird sich ihrer annehmen.

Verabschiedung von Gemeindeschreiber Rolf Dunkel

Rolf Dunkel, langjähriger Gemeindeschreiber der Gemeinde Kaiseraugst, verlässt die Gemeindeverwaltung per Ende Juni 2026. Mit den Worten: «Rolf Dunkel hat mit seinem profunden Wissen diese Gemeinde geprägt und wir werden ihn schmerzlich vermissen», schloss der Gemeindepräsident die Sommerversammlung und überreichte ihm zum Abschied mit grossem Dank ein Geschenk.