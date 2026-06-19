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Grosser Abschreiber führt zu einem Minus

  19.06.2026 Kaiseraugst
Der Gemeinderat begrüsst zur Gemeindeversammlung. Fotos: Catherine Hossli
Der Gemeinderat begrüsst zur Gemeindeversammlung. Fotos: Catherine Hossli

Gemeindeversammlung Kaiseraugst

Für einmal schliesst die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Kaiseraugst mit einem Minus von 2,2 Millionen Franken ab. Schuld daran ist eine Wertberichtigung im Zusammenhang mit dem Alterszentrum.

Catherine Hossli

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