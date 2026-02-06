Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

GROSSE VEREINSTREUE

  06.02.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

An der 45. Generalversammlung der Frauenriege Zuzgen nahmen dreizehn Aktiv-, ein Ehren- und ein Passivmitglied teil. Nach dem Nachtessen führte Präsidentin Gabriella von Känel durch die umfassende Traktandenliste. Auch in diesem Jahr konnte der Verein leider keine Neuaufnahmen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote