GROSSE VEREINSTREUE

An der 45. Generalversammlung der Frauenriege Zuzgen nahmen dreizehn Aktiv-, ein Ehren- und ein Passivmitglied teil. Nach dem Nachtessen führte Präsidentin Gabriella von Känel durch die umfassende Traktandenliste. Auch in diesem Jahr konnte der Verein leider keine Neuaufnahmen verzeichnen. Drei Mitglieder dürfen ein Jubiläum feiern: Rösli Hasler und Gerda Bader (beide 50 Jahre Vereinszugehörigkeit) und Susan Waldmeier (30 Jahre Vereinszugehörigkeit). Am Schluss konnte die Präsidentin die fleissigsten Turnerinnen (Anja Meyer, Therese Pfarrer und Anita Labhart) ehren. Das Bild zeigt Anja Meyer (v. l.), Susan Waldmeier, Rösli Hasler und Anita Labhart. (mgt)