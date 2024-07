Jérôme Kym jetzt unter den Top 200 der Welt

Der Möhliner Tennisprofi Jérôme Kym (links) gewinnt sein zweites Challenger-Turnier. Nach dem Triumph im tschechischen Prostejov im Juni setzt der 21-Jährige ein nächstes Ausrufezeichen: In Zug gewinnt Kym gegen den Argentinier Roman Burruchaga (ATP 148) mit 6:4, 6:4. Kym verbessert sich damit in der Weltrangliste enorm: Angetreten als Nummer 278, knackt er die 200er-Grenze und rückt auf den Weltranglistenplatz 181 vor. Kym gewann seine Duelle in Zug allesamt gegen besser klassierte Spieler. Der Finalgegner übrigens ist der Sohn von Fussball-Weltmeister Jorge Burruchaga. Dieser entschied 1986 an der WM in Mexiko mit seinem späten Treffer zum 3:2 den Final gegen Deutschland – nach Traumpass Maradona. Und Kym? Noch im Januar war er die Nummer 485 der Weltrangliste. Der junge Mann hat einen Lauf. (rw)