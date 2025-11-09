Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Grosse Investitionen stehen an

  09.11.2025 Zuzgen
Der Gemeinderat will 400 000 Franken für bauliche Massnahmen beim Schulhaus 1840 investieren. Foto: Valentin Zumsteg
Der Gemeinderat will 400 000 Franken für bauliche Massnahmen beim Schulhaus 1840 investieren. Foto: Valentin Zumsteg

In Zuzgen geht es an der kommenden Gemeindeversammlung um viel Geld: Der Gemeinderat beantragt 740 000 Franken für den Ausbau der unteren Lohnbergstrasse und 400 000 Franken für Umbauten beim alten Schulhaus 1840.

Valentin Zumsteg

Die Schule Zuzgen zählt aktuell ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote