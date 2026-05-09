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Es werden 1,2 Millionen Franken für neue Küche investiert

  09.05.2026 Rheinfelden
Das Alters- und Pflegeheim Lindenstrasse ist seit längerem voll belegt. Ab Juni soll die Küche erneuert werden. Foto: zVg
Das Alters- und Pflegeheim Lindenstrasse ist seit längerem voll belegt. Ab Juni soll die Küche erneuert werden. Foto: zVg

Anfang Juni sollen die Bauarbeiten für die neue Küche im Alters- und Pflegeheim Lindenstrasse in Rheinfelden beginnen. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Franken.

Valentin Zumsteg

«Das ist eines der grössten Projekte in der Geschichte des Alters- ...

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