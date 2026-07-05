Grossbrand in Möhlin: das ist bekannt

Das Feuer brach nach ersten Angaben in einer Wohnung im obersten Stock aus. Gemäss Richard Urich, Kommandant der Feuerwehr Möhlin, brannte jene Wohnung komplett aus und das Feuer, auch von ausserhalb sichtbar, weitete sich im restlichen Gebäudekomplex aus. Mehrere Personen mussten über eine Autodrehleiter ins Freie gerettet werden, andere wurden durch den Atemschutz der Feuerwehr Möhlin via Treppenhaus nach draussen gebracht. Mehrere Personen konnten vor Ort medizinisch abgeklärt werden, vier Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Wieviele Wohnungen derzeit unbewohnbar sind, ist derzeit noch offen (es kam zu Wasserleitungs-Schäden und Stromausfall). Für die betroffenen Personen werden Lösungen für eine Unterbringung gesucht, wie seitens Gemeinderat erklärt wird. Die Feuerwehr Möhlin hat eine Brandwache für die kommende Nacht organisiert. Nebst der Feuerwehr Möhlin, Polizei und Sanitätsdienste waren auch die Feuerwehren Rheinfelden und Magden-Olsberg vor Ort. (rw)