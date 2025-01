Kaiseraugst: Grossbrand bei der Thommen AG

Feuerwehren aus der ganzen Region standen heute Donnerstag in Kaiseraugst im Einsatz: Um 11.30 Uhr brach in einer Halle der Recyclingfirma Thommen AG, direkt neben dem Bahnhof, ein Feuer aus. Die Halle stand schnell in Vollbrand. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Das Feuer griff danach auf ein benachbartes Bürogebäude über. «Es gab keine Verletzten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten evakuiert werden. Es wurden aber 25 Personen medizinisch abgeklärt, dabei gab es keine Auffälligkeiten», erklärte Pascal Wenzel, Sprecher der Kantonspolizei Aargau. Niemand habe ins Spital eingeliefert werden müssen.

Die Bevölkerung wurde vor der starken Rauchentwicklung gewarnt; es wurde empfohlen, alle Fenster zu schliessen. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens konnten die Polizei und ein Sprecher der Firma noch keine Angaben machen. Ebenfalls unklar ist, was der Brandschaden für den Betrieb bedeutet. Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehren Raurica und Rheinfelden, die Industriefeuerwehr Regio Basel sowie ein Lösch- und Rettungszug. (vzu)