Grossaufmarsch beim «Frühlingserwachen»

Viele Besucher am 1. Mai in Rheinfelden

Prächtiges Wetter, gut gelauntes Publikum und viele Attraktionen: Am Freitag hat beim «Frühlingserwachen» in Rheinfelden alles zusammengepasst. Die Besucherinnen und Besucher genossen unter anderem die Modeschauen, die Stadtführungen und das gastronomische Angebot. Kinder vergnügten sich beim Fricktaler Museum mit Spielen, Verkleiden und Entdecken. Daneben konnte entspannt eingekauft werden. Rund 60 Rheinfelder Geschäfte und Restaurants hatten am Tag der Arbeit geöffnet. Das von der Detaillistenorganisation auf die Beine gestellte «Frühlingserwachen» war ein voller Erfolg – die Organisatorinnen sind entsprechend sehr zufrieden. (vzu)