Grossartiges Spiel des «Capriccio» unter Shunske Sato

  06.01.2026 Rheinfelden
Der holländisch-japanische Geiger Shunske Sato riss das «Capriccio» mit seinem wunderbaren Spiel zu einer Glanzleistung mit. Foto: Edi Strub
Der holländisch-japanische Geiger Shunske Sato riss das «Capriccio» mit seinem wunderbaren Spiel zu einer Glanzleistung mit. Foto: Edi Strub

Das Rheinfelder Capriccio-Barockorchester konzentrierte sich an seinem Konzert zum Jahresbeginn auf Barock-Musik aus Italien und Deutschland. Im ersten Teil des Konzerts mit Instrumentalsolisten aus den eignen Reihen, im zweiten Teil zusammen mit dem international renommierten Geiger Shunske ...

