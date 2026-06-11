Grünes Licht für Dienstleistungszentrum

Gute Nachrichten für die J. Willers Engineering AG und die Stadt Rheinfelden: Gegen das geplante neue Dienstleistungsgebäude an der Bahnhofstrasse sind keine Einsprachen eingereicht worden.

Keine Einwendungen gegen Neubau

Gute Nachrichten für die J. Willers Engineering AG und die Stadt Rheinfelden: Gegen das geplante neue Dienstleistungsgebäude an der Bahnhofstrasse sind keine Einsprachen eingereicht worden.

Valentin Zumsteg

Ein weiteres Projekt der sogenannten «Neuen Mitte» kommt einen entscheidenden Schritt voran. Gegen das Baugesuch der Firma J. Willers Engineering AG sind während der Auflagefrist keine Einwendungen eingegangen, wie der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin gegenüber der NFZ erklärt. Damit kann das Bauprojekt umgesetzt werden.

Stadt beteiligt sich an Rückbaukosten

Die Willers AG will an der Bahnhofstrasse 30 respektive der Kaiserstrasse 15 ein neues Dienstleistungsgebäude realisieren. Das Projekt betrifft den Gestaltungsplan C «Roniger-Park» (die NFZ berichtete). Der viergeschossige Neubau mit einer Höhe von 12,8 Metern auf der Südseite und 16,2 Metern auf der Nordseite wird als Holzbau ausgeführt. Auf dem Flachdach ist eine Solaranlage geplant. Im Erdgeschoss des neuen Dienstleistungsgebäudes ist ein kleines Café oder ein Bäckereiverkaufslokal vorgesehen. Die bisherigen Liegenschaften auf der Parzelle – die ehemalige Arztpraxis und die alte Remise – werden zurückgebaut. Die Stadt beteiligt sich zur Hälfte an den Kosten für diesen Gebäuderückbau. Dafür ist im Investitionsplan 2026 der Betrag von 130 000 Franken vorgesehen.

Wenn das neue Dienstleistungsgebäude steht, wird die J. Willers AG ihren heutigen Sitz an der Quellenstrasse 1 räumen. Dieses Gebäude (ehemaliges Restaurant Quelle) befindet sich mittlerweile im Besitz der Stadt Rheinfelden und wird ebenfalls abgebrochen, um dem geplanten Busbahnhof Platz zu machen. Die Stadt hat es von der Willers AG zu diesem Zweck gekauft.

Parköffnung und Neubau hängen zusammen

An der kommenden Rheinfelder Einwohnergemeinde-Versammlung vom 17. Juni entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über einen Kredit in der Höhe von 1,15 Millionen Franken für die Projektierung und Realisierung des Entrées zum Roniger-Park – auch dieses Projekt gehört zur «Neuen Mitte». Das geplante Park-Entrée umgibt das Dienstleistungsgebäude der Firma Willers und ist gestalterisch Teil des Roniger-Parks. Die Stiftung Roniger plant ihrerseits die Massnahmen im Park so, dass dieser ab Frühjahr 2027 öffentlich zugänglich wird. Die vollständige Fertigstellung von Park und Dienstleistungsgebäude ist bis Ende 2028 vorgesehen. So entwickelt sich die «Neue Mitte» Schritt für Schritt.