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Grünes Licht für Dienstleistungszentrum

  11.06.2026 Rheinfelden
So wird sich das Dienstleistungsgebäude präsentieren – Blick von der Bahnhofstrasse. Foto: Screenshot Baugesuch
So wird sich das Dienstleistungsgebäude präsentieren – Blick von der Bahnhofstrasse. Foto: Screenshot Baugesuch

Keine Einwendungen gegen Neubau

Gute Nachrichten für die J. Willers Engineering AG und die Stadt Rheinfelden: Gegen das geplante neue Dienstleistungsgebäude an der Bahnhofstrasse sind keine Einsprachen eingereicht worden.

Valentin Zumsteg

Ein weiteres Projekt der ...

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