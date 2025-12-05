Grünes Licht für die Zuschauertribünen im Bustelbach

Die Sportarena Bustelbach wird auf der Süd- und der Nordseite mit ungedeckten Tribünenstufen ergänzt werden. Die Gemeindeversammlung Stein genehmigt einen entsprechenden Verpflichtungskredit in Höhe von 882 000 Franken. Der Entscheid fiel mit 138 Ja-Stimmen zu 5 Nein-Stimmen deutlich aus. Zusätzlich zum Bau der Tribünen sollen auch die in die Jahre gekommene Flutlichtbeleuchtung sowie die Lautsprechanlage beim Hauptfeld erneuert werden (die NFZ berichtete). Auch dieser Kredit in Höhe von 373 000 wurde genehmigt.



Ebenso Zustimmung fanden alle weiteren Geschäfte, worunter etwa der Verpflichtungskredit (1,6 Millionen Franken) für die Sanierung der Brotkorbstrasse, Abschnitt Bäumliackerstrasse/Schulstrasse, sowie ein Verpflichtungskredit (1 Million Franken) für den Kauf der Parzelle Nr. 644 (Areal Sportclub Novartis) von der Novartis Pharma Stein AG. (mgt/nfz)

Ausführlicher Bericht am Dienstag in der NFZ.