Grünes Licht für das Rheinschwimmen

Jetzt ist es definitiv: Das grenzüberschreitende Rheinfelder Rheinschwimmen am kommenden Sonntag kann durchgeführt werden. «Nachdem es in den letzten Wochen mehrheitlich und recht intensiv geregnet hat, zeigt sich jetzt zum Glück deutlich besseres Wetter und der Sommer kehrt wieder zurück. Am Mittwoch haben wir nun entschieden, das kommende grenzüberschreitende Rheinschwimmen durchzuführen und stattfinden zu lassen», heisst es von den Organisatoren. Die sehr guten Wetterprognosen sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Rhein noch immer erhebliche Wassermengen (zum Zeitpunkt des Entscheides 1390 Kubikmeter pro Sekunde) führt und die Wassertemperatur bislang lediglich (zum Zeitpunkt des Entscheids) 20 Grad beträgt. «Es ist zwar mit einer Verminderung der Wassermenge und einer Erhöhung der Wassertemperatur bis zum Sonntag zu rechnen, diese wird jedoch noch nicht extrem ausfallen. Wir weisen aus diesem Grund nochmals darauf hin, dass alle Teilnehmer sehr gute Schwimmer sein müssen und eine Teilnahme auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr der Teilnehmer geschieht.» Ausserdem hat sich das Organisationsteam dazu entschieden, den Start in diesem Jahr erstmals, an die Spitze des neu sanierten Inselis zu verlegen. Es wird keinen Massenstart mehr geben, sondern es wird in mehreren Gruppen, zeitlich versetzt, gestartet. So soll eine Entzerrung beim Ausstieg beim Ruderclub von Badisch Rheinfelden erreicht werden. Der Start ist um 11 Uhr. (mgt)