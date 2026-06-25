Grèn Sémé kommt nach Frick

Nach mehreren Jahren erfolgloser Versuche können die Verantwortlichen die ausserordentlich tolle Formation Grèn Sémé aus La Réunion im Indischen Ozean endlich exklusiv am Freitag, 3. Juli, ab 20 Uhr, im Meck in Frick ...

Exklusivkonzert am 3. Juli im Meck

Nach mehreren Jahren erfolgloser Versuche können die Verantwortlichen die ausserordentlich tolle Formation Grèn Sémé aus La Réunion im Indischen Ozean endlich exklusiv am Freitag, 3. Juli, ab 20 Uhr, im Meck in Frick begrüssen.

Die Band Grèn Sémé bringt den Inselsound von La Réunion in die Schweiz. Mit politisch engagierten und poetischen Texten – vorwiegend auf Kreolisch – nimmt die fünfköpfige Formation mit auf eine stimmungsvolle Reise. Rhythmen des Indischen Ozeans, Maloya und Séga verschmelzen mit modernen Einflüssen aus Dub, Rock und Elektro zu ihrem einzigartigen «Maloya Évolutif» – die sonnige Seite der kreolischen Musik – tanzbar und erfrischend. Sanfte Melancholie kreolischer Poesie trifft auf die tranceartige Energie traditi oneller Rhythmen. Musik, die begeistert und fasziniert – mit einem ausgesprochen charismatischen Sänger an der Front. Welche Band kann schon von sich behaupten, unter weiteren Auszeichnungen sogar einen Literaturpreis gewonnen zu haben. Auf ihrer Europatour spielen sie das einzige Konzert in der Schweiz in Frick.

Bar ab 20 Uhr/Konzert 21 Uhr/ Eintritt: 35.-. Reservation unter: info@ meck.ch oder 062 871 81 88. (mgt)

Infos und Videos unter: www.meck.ch | www.gren-seme.re