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Grèn Sémé kommt nach Frick

  25.06.2026 Frick
Die Formation Grèn Sémé aus La Réunion im Indischen Ozean tritt exklusiv im Meck in Frick auf. Foto: zVg
Die Formation Grèn Sémé aus La Réunion im Indischen Ozean tritt exklusiv im Meck in Frick auf. Foto: zVg

Exklusivkonzert am 3. Juli im Meck

Nach mehreren Jahren erfolgloser Versuche können die Verantwortlichen die ausserordentlich tolle Formation Grèn Sémé aus La Réunion im Indischen Ozean endlich exklusiv am Freitag, 3. Juli, ab 20 Uhr, im Meck in Frick ...

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