Grenzüberschreitende Silvesterfeier mit Feuerwerk

Am Dienstag, 31. Dezember, führen die beiden Rheinfelden wieder eine gemeinsame Silvesterfeier durch. Ein fulminantes Feuerwerk mit musikalischer Begleitung stimmt kurz nach Mitternacht auf das neue Jahr ein. Zuvor wird mit besinnlichen Anlässen die Silvesternacht eingeläutet. Um 16 Uhr beginnt in der St. Gallus-Kirche Eichsel /Badisch Rheinfelden das traditionelle Eichsler Silvesterkonzert, und um 17 Uhr erklingt in der St. Josefskirche Badisch Rheinfelden das schon legendäre Silvesterkonzert mit Irmtraud Tarr an der Orgel.

Um 21 Uhr startet in Rheinfelden/Schweiz das Brunnensingen der Sebastiani-Bruderschaft. Besucher können die Bruderschaft ab 21 Uhr für eine Stunde von Brunnen zu Brunnen durch die finstere Altstadt begleiten (siehe Text auf dieser Seite). Gestartet wird am Storchenbrunnen beim alten Zoll, der Abschluss ist bei der Stadtkirche St. Martin. Dort beginnt um 22 Uhr das Orgelkonzert.

Silvester auf der alten Rheinbrücke

Ab 22.30 Uhr ertönt auf der alten Rheinbrücke stimmungsvolle Musik. Auf der Brücke beim Restaurant Schiff am Rhein gibt es einen Getränkestand, am Brückenkopf auf deutscher Seite bewirten «Bella & Molle» vom Public Pub mit wärmenden und prickelnden Getränken sowie heisser Bauernwurst. Um 0.10 Uhr zündet das gemeinsame grosse Feuerwerk vom Salmegg-Parkdeck über den Rhein. Das Feuerwerk mit musikalischer Untermalung dauert sieben Minuten. «Die Bevölkerung wird gebeten, auf das Abfeuern von privatem Feuerwerk zu verzichten. Aus Sicherheitsgründen sind private Feuerwerkskörper auf der Brücke und an den Brückenköpfen im Umkreis von hundert Metern nicht erlaubt. Eine Kontrolle erfolgt über Eingangsschleusen an beiden Brückenzugängen», teilen die beiden Städte mit. Das Abfeuern von Feuerwerkskörpern ausserhalb der abgesperrten Zone ist im Bereich des alten Baumbestands im Salmegg-Park nicht erlaubt. (mgt/nfz)