Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Grenzgänger zwischen Welten

  12.10.2025 Rheinfelden
Der Chemielaborant entwickelt sich zum Reisenden. Foto: zVg
Der Chemielaborant entwickelt sich zum Reisenden. Foto: zVg

Was bringt einen Chemielaboranten dazu, seine Lauf bahn gegen den Zeichenstift, die Kamera und das Reporter-Mikrofon einzutauschen?  Antworten am Donnerstag, 16. Oktober, in einem besonderen Abendgespräch mit Kurt J. Rosenthaler.

Wie wird aus einem Handwerksberuf ein Leben ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote