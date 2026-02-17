Grenzenloser Guggen-Sound in Laufenburg

Rund 30 Guggen und Acts sorgten am Freitagabend trotz kühler Temperaturen und leichtem Nieselregen auf fünf Bühnen für Stimmung.

Loris Gallidoro

Ein wichtiger Bestandteil des jährlichen Fasnachtsprogramms in Laufenburg ist das grenzüberschreitende Open-Air-Gugge-Festival. Auch die 35. Ausgabe lockte wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Bereits ab 19 Uhr füllten sich die Plätze vor den fünf Bühnen auf Schweizer und deutscher Seite stetig. Die Temperaturen waren typisch für die Fasnachtszeit, begleitet von leichtem Nieselregen. Doch weder die feuchte Luft noch die Kälte konnten die Stimmung verderben. Das Publikum war durchmischt: Jung und Alt, Familien mit Kindern sowie Gruppen von Jugendlichen aus beiden Ländern feierten gemeinsam.

Rund 30 Guggenmusiken und Kleinformationen boten ein abwechslungsreiches Programm. Einige Formationen nahmen weite Anreisewege in Kauf, um Teil dieses besonderen Wochenendes zu sein. Unterschiedliche Kostüme, fantasievolle Masken und kraftvolle Instrumente prägten den Abend. Man merkte den Guggen ihre Spielfreude und ihre Nähe zur Fasnachtstradition deutlich an.

Deutlich spürbar war an diesem Abend der Zusammenhalt zwischen den beiden Laufenburg. Die Landesgrenze spielte an diesem Abend keine Rolle und das Fest verband beide Seiten zu einem gemeinsamen Erlebnis. Das Guggen-Open-Air bildete einen gelungenen Auftakt ins Laufenburger Fasnachtswochenende.