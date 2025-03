Grenzenlos bunt, laut und närrisch

Laufenburg geniesst das Fasnachtstreiben in vollen Zügen

Beim grossen, grenzüberschreitenden Fasnachtsumzug am Sonntagnachmittag war Laufenburg im Fasnachtsfreudentaumel.

Charlotte Fröse

Nach dem bewährten Motto «Zwei Länder eine bunte Fasnacht» wurde als Höhepunkt der Laufenburger Städtlefasnacht mit dem grossen Umzug die gemeinsame Fasnachtstradition gepflegt und gefeiert. In den Gassen der Altstadt und auf der Brücke drängten sich dicht an dicht viele gutgelaunte, oftmals närrisch verkleidete grosse und kleine Besucher, die den Narren fröhlich zujubelten.

43 Gruppen aus Deutschland und der Schweiz, etliche davon aus der Region, nahmen am Umzug teil, der von den Laufenburger Salmfängern und der Narro-Altfischerzunft organisiert wurde. Mit viel Konfetti, allerlei süssen Sachen und einem bunten Mix aus Narrenmusik, fetzigem Guggensound und schaurig-schönen Blicken auf die vielen verschiedenen Masken, wurden die Zuschauer verwöhnt. Die altehrwürdige Laufenburger Narro-Altfischerzunft verteilte an die Besucher entlang der Umzugstrecke traditionell Wecken, Würste und Orangen. Gleich einem bunten närrischen Regenbogen marschierten zwischen Hästrägern mit ihren schönen, gruseligen oder bizarren Masken, traditionelle Zünfte, laute Guggenmusiken, heimische Musikvereine und allerlei närrisches Volk. Die Laufenburger Elferräte waren ebenso mit von der Partie wie die Narro-Altfischerzunft 1386, die Stadthäxen Laufenburg, die Laufenburger Tambouren und ebenso die Barocker und die Roli Guggers, um nur einige der Laufenburger Gruppen zu nennen. Aber nicht nur Gruppen aus der Region reihten sich in den Umzug ein. Teils kamen sie, wie die Burgheimer Eiszäpf le Hexen aus Lahr, die Neon Hexen aus Neustadt oder die traditionsreichen Schwyzer Nüssler, von weiter her in die Narrenburg Laufenburg. Die teilnehmenden Gruppen wurden den Zuschauern von Umzugssprechern vorgestellt. Nach dem Umzug feierten Gäste und Narren in der Budenstadt der Laufenburger Städtlefasnacht beiderseits des Rheins fröhlich weiter.