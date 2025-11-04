Gratis zu «Guns ‘n’ Nuns»

Nach einem missglückten Banküberfall suchen drei Ganoven im Kloster Zuflucht. Ob das gut kommt? Der Theaterverein Magden spielt die Kriminalkomödie «Guns ‘n’ Nuns» im Gemeindesaal Magden. Premiere ist am 22. November. Die NFZ verlost für die Vorstellungen ...

Nach einem missglückten Banküberfall suchen drei Ganoven im Kloster Zuflucht. Ob das gut kommt? Der Theaterverein Magden spielt die Kriminalkomödie «Guns ‘n’ Nuns» im Gemeindesaal Magden. Premiere ist am 22. November. Die NFZ verlost für die Vorstellungen vom 22./23./26./28./ 29. November (Sie können frei wählen) 4x2 Tickets im Telefonwettbewerb. Die ersten vier NFZ-Abonnentinnen oder -Abonnenten, welche am Mittwoch, 5. November, zwischen 14 und 14.10 Uhr auf die Nummer 061 835 00 03 anrufen, gewinnen je zwei Tickets. Die Neue Fricktaler Zeitung wünscht viel Glück. (nfz)