Gratis zu «Guns ‘n’ Nuns»

  04.11.2025 Fricktal

Nach einem missglückten Banküberfall suchen drei Ganoven im Kloster Zuflucht. Ob das gut kommt? Der Theaterverein Magden spielt die Kriminalkomödie «Guns ‘n’ Nuns» im Gemeindesaal Magden. Premiere ist am 22. November. Die NFZ verlost für die Vorstellungen ...

