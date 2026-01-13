Gratis ans Theater Zeiningen

Der Theaterverein Zeiningen bringt im Januar «Nid ganz hundert» auf die Theaterbühne. Was tun, wenn die eigene Mutter zu Besuch kommt und glaubt, man lebe in einer noblen Villa, obwohl man tatsächlich Teil einer betreuten Psychiatrie-Wohngruppe ist?

Agnes Adolon, Tochter einer angesehenen Hoteldynastie, steht genau vor diesem Dilemma. Agnes muss in Windeseile aus ihrer Psychiatrie-Wohngruppe ein scheinbar ganz normales Zuhause zaubern. Und die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner? Alles andere als gewöhnlich, aber bereit, in die Rollen ihres Lebens zu schlüpfen. Was als harmlose Täuschung beginnt, entwickelt sich zu einem rasanten Verwechslungsspiel, bei dem bald niemand mehr so genau weiss, wer eigentlich verrückt ist und ob das überhaupt noch eine Rolle spielt.

Die NFZ verlost für die Vorstellungen vom 23. und 30. Januar (Sie können frei wählen) 2x2 Tickets im Telefonwettbewerb. Die ersten zwei NFZ-Abonnentinnen oder -Abonnenten, welche am Mittwoch, 14. Januar, zwischen 14 und 14.10 Uhr auf die Nummer 061 835 00 03 anrufen, gewinnen je zwei Tickets. Die Neue Fricktaler Zeitung wünscht viel Glück. (nfz)