Gratis ans Theater Zeiningen

  13.01.2026 Fricktal

Der Theaterverein Zeiningen bringt im Januar «Nid ganz hundert» auf die Theaterbühne. Was tun, wenn die eigene Mutter zu Besuch kommt und glaubt, man lebe in einer noblen Villa, obwohl man tatsächlich Teil einer betreuten Psychiatrie-Wohngruppe ist?

Agnes Adolon, ...

