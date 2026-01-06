Gratis ans Theater Gansingen

Die Suche nach dem Mörder oder der Mörderin ist keine leichte Aufgabe für den empathischen, etwas schrulligen Polizist Studer. Hat er es in der psychiatrischen Anstalt neben speziellen Charakteren doch auch mit Klinik-Geist «Matto» zu tun. Das Theater Gansingen spielt ...

Die NFZ verlost für die Vorstellungen vom 10./17./18./22./23./ 24. Januar (Sie können frei wählen) 3 x 2 Tickets im Telefonwettbewerb. Die ersten drei NFZ-Abonnentinnen oder -Abonnenten, welche am Mittwoch, 7. Januar, zwischen 14 und 14.10 Uhr die Nummer 061 835 00 03 anrufen, gewinnen je zwei Tickets. Die Neue Fricktaler Zeitung wünscht viel Glück. (nfz)