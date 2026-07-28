Gratis ans Möhliner Open-Air-Kino

Auf vielfachen Wunsch lädt die Möhliner Kulturkommission 4313Kultur zu einem sommerlichen Open-Air-Kino ein: Am Mittwoch, 5. August, läuft der Film «Champagner & Macarons – Ein unvergessliches Gartenfest».

Auf vielfachen Wunsch lädt die Möhliner Kulturkommission 4313Kultur zu einem sommerlichen Open-Air-Kino ein: Am Mittwoch, 5. August, läuft der Film «Champagner & Macarons – Ein unvergessliches Gartenfest».

Die renommierte Produzentin Nathalie lädt zu einer riesigen Gartenparty in ihrer Villa bei Paris. Der eiserne Kern besteht aus ihr, ihrem alternden Fernsehstar Castro und ihrer Schwester Hélène. Auf der Party herrscht ein Mix aus Bewunderung und Verachtung vor. Die eitlen Gäste fühlen sich lebendig, wenn sie tanzen und singen.

Der Film wird in Deutsch gezeigt. Als Vorfilm lockt ein filmischer Blick aufs historische Möhlin. Getränke und kulinarische Leckerbissen wie Crêpes stehen vor Ort zur Verfügung. Bei schlechter Witterung findet die Filmvorführung im SteinliChäller des Schulhaus Storebode statt.

Die NFZ verlost für diesen Film am 5. August, 20.30 Uhr, 3x1 Ticket im Telefonwettbewerb. Die ersten drei NFZ-Abonnentinnen oder -Abonnenten, welche am Mittwoch, 29. Juli, zwischen 14 und 14.10 Uhr auf die Nummer 061 835 00 03 anrufen, gewinnen je ein Ticket. Die Neue Fricktaler Zeitung wünscht viel Glück.

(nfz)