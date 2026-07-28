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Gratis ans Möhliner Open-Air-Kino

  28.07.2026 Fricktal

Auf vielfachen Wunsch lädt die Möhliner Kulturkommission 4313Kultur zu einem sommerlichen Open-Air-Kino ein: Am Mittwoch, 5. August, läuft der Film «Champagner & Macarons – Ein unvergessliches Gartenfest».

Die renommierte Produzentin Nathalie lädt ...

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