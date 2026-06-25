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Grandioser Turnfestsieg

  25.06.2026 Wölflinswil
Grosse Freude nach dem super Turnfest-Vereinswettkampf. Foto: zVg
Grosse Freude nach dem super Turnfest-Vereinswettkampf. Foto: zVg

FTV und MT V Wölflinswil in Seengen

Der FTV und MTV Wölflinswil erreichten Spitzenresultate am Turnfest in Seengen. Mit beachtlichem Abstand errang das topmotivierte Team in der Kategorie 35+ den Sieg mit einer Punktzahl von 29,20. In der Kategorie 55+ trennten die ...

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