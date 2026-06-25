Grandioser Turnfestsieg

Der FTV und MTV Wölflinswil erreichten Spitzenresultate am Turnfest in Seengen. Mit beachtlichem Abstand errang das topmotivierte Team in der Kategorie 35+ den Sieg mit einer Punktzahl von 29,20. In der Kategorie 55+ trennten die ...

FTV und MT V Wölflinswil in Seengen

Der FTV und MTV Wölflinswil erreichten Spitzenresultate am Turnfest in Seengen. Mit beachtlichem Abstand errang das topmotivierte Team in der Kategorie 35+ den Sieg mit einer Punktzahl von 29,20. In der Kategorie 55+ trennten die Wölflinswiler mit 29,97 Punkten nur gerade drei Hundertstel vom Sieg.

Die Wölf linswiler Frauen und Männer starteten am ersten Turnfestwochenende beim Volleyballturnier mit zwei Mannschaften in der Kategorie Mixed (ohne Altersbeschränkung). Dank grossem Teamgeist und spielerischem Können erreichten sie den 4. und den 12. Rang von insgesamt 27 gestarteten Teams.

Am zweiten Wochenende waren die 35 Wölf linswiler Frauen und Männer im dreiteiligen Vereinswettkampf noch erfolgreicher. Um 8.30 Uhr startete das Team 55+ mit den drei Fit+Fun-Disziplinen und dem Steinheben. Die Hitze machte sich bereits am Morgen deutlich bemerkbar. Ab diesem Jahr wurden die Fit+Fun-Disziplinen angepasst, weshalb einige Spiele noch gewöhnungsbedürftig sind.

Top-Leistungen

In der ersten Disziplin «Street Racket» fehlte lediglich ein Punkt zur maximalen Punktzahl von 169. In den weiteren fünf Fit+Fun-Disziplinen wurden Top-Leistungen erzielt und die für die Höchstnote erforderlichen Resultate deutlich übertroffen. Auch die Steinheberinnen und Steinheber liessen sich von der Hitze nicht beeinf lussen und erreichten souverän durchschnittlich über 35 Hebungen. Dies wurde mit der Maximalnote 10 belohnt.

Kurz nach 12 Uhr traten die Wölflinswilerinnen und Wölflinswiler in der Kategorie 35+ den Kampf gegen die Hitze an – bei Temperaturen von rund 35 Grad im Schatten. Auch sie starteten in den Fit+- Fun-Disziplinen sowie im Schleuderball. In den meisten Disziplinen wurden Spitzenleistungen gezeigt und die Leistungen aus dem Training bestätigt. Im Schleuderball wurden sogar die maximalen 10 Punkte erreicht.

Nach einer kurzen Pause wurden um 15.30 Uhr die letzten beiden Disziplinen in Angriff genommen und nochmals alle Energiereserven mobilisiert. Der volle Einsatz wurde schliesslich mit dem Turnfestsieg belohnt. Nach einem tollen Fest durften die stolzen Turnerinnen und Turner einen weiteren Turnfestsieg nach Wölflinswil bringen. (it/)