Graffiti-Workshop mit Adrian Setz

Der Verein für Jugend und Freizeit (VJF) setzt in der Jugendzone 43 (Stein, Eiken und Münchwilen) im Auftrag der Gemeinden die Offene Jugendarbeit um.

Zur Verschönerung öffentlicher Räume organisierte die Jugendzone 43 einen Graffiti-Workshop. Unter der Leitung des lokalen Künstlers Adrian Setz (www.moretake.art) fanden sich am 6. und 7. Mai zwei Schulklassen der Schule Stein zusammen, um gemeinsam Kunstwerke zu schaffen und die Unterführung am Adlerplatz in Stein zu verschönern.

Der zweitägige Workshop bot den Schülerinnen und Schülern nicht nur die Möglichkeit, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu entwickeln, sondern bot auch Raum für Selbstausdruck und stärkte den Zusammenhalt der Klassen. Unter der fachkundigen Anleitung konnten die Teilnehmer ihre Ideen umsetzen und gleichzeitig die lokale Gemeinschaft durch Kunst bereichern.

Die Teilnehmer zeigten sich begeistert von der gemachten Erfahrung und waren sehr stolz auf ihre gemeinsam geschaffenen Werke, ein Spaziergang durch die Unterführung lohnt sich allemal. (mgt)

