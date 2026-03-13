GPFK: Müller hat demissioniert

Bei der Rheinfelder Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK) ist bereits ein Abgang zu verzeichnen. Christian M. Müller (GLP) hat demissioniert, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Deswegen muss am 14. Juni 2026 eine Ersatzwahl durchgeführt werden. Wahlvorschläge sind von zehn Stimmberechtigten des Wahlkreises zu unterzeichnen und bei der Stadtverwaltung (Briefkasten Rathaus) bis spätestens am 44. Tag vor dem Wahltag, d. h. bis am Freitag, 1. Mai 2026, 12.00 Uhr, einzureichen. Am Freitag, 1. Mai 2026, sind die Büros der Stadtverwaltung geschlossen – eine Anmeldung zur Wahl muss bis spätestens 12 Uhr in den Briefkasten (schwarz) der Stadtverwaltung eingeworfen sein. Das erforderliche Formular kann bei der Gemeindekanzlei bezogen oder von der stadteigenen Webseite www.rheinfelden.ch geladen werden. Im Übrigen wird auf den Grundsatz verwiesen, dass im ersten Wahlgang jede in der Gemeinde wahlfähige Person als Kandidatin oder Kandidat gültige Stimmen erhalten kann. Werden nicht mehr wählbare Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen als zu wählen sind, wird mit der Publikation der Namen eine Nachmeldefrist von 5 Tagen angesetzt, innert der neue Vorschläge unterbreitet werden können. Gehen innert dieser Frist keine neuen Anmeldungen ein, werden die Vorgeschlagenen von der anordnenden Behörde bzw. vom Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt. (vzu/mgt)