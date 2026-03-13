Immobilien
GPFK: Müller hat demissioniert

  13.03.2026 Rheinfelden

Bei der Rheinfelder Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK) ist bereits ein Abgang zu verzeichnen. Christian M. Müller (GLP) hat demissioniert, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Deswegen muss am 14. Juni 2026 eine Ersatzwahl durchgeführt werden. Wahlvorschläge sind ...

