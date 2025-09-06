GP Rüebliland 1. Etappe Sulz - Sulz,: Animierte Startetappe mit «Lückenbüsser» Herzog als würdiger Sieger

49. Junioren-Mehretappen-Radrennen GP Rüebliland 1. Etappe, Sulz - Sulz

Der hochkarätige GP Rüebliland macht seinem Ruf alle Ehre. Schon in der ersten Etappe am Freitag herrschte in Sachen Angriff Hochbetrieb, gab es doch bei allen fünf Zielpassagen kein geschlossenes Feld an der Spitze. Einmal mehr gab das bekannt starke deutsche Team Grenke Auto-Eder (Nachwuchsteam von Red Bull/Bora/hansgrohe) den Ton an. Mit Karl Herzog gewann ein Deutscher Fahrer, der bereits ein respektables Palmares vorweisen kann.

Sieger Karl Herzog war ursprünglich nur als Ersatzfahrer nominiert. Da das Team aber gleichzeitig in Italien Rennen fuhr und gewann, rückte Karl Herzog ins Kader und siegte prompt. Das Siegen liegt bei der Familie Herzog offenbar in der Wiege, holte sich doch vor drei Jahren Karls Bruder Emil den GP Rüebliland-Gesamtsieg.

Geschenkt wurde Karl Herzog gar nichts. Ursprünglich befand er sich nicht in der Spitzengruppe, dafür war der Lette Georgs Tjumins aus seinem Team vorne dabei. Später kämpften sich dann auch noch die Grenke-Auto Eder-Fahrer Karl Herzog und der letztjährige Zweite und Favorit Noah Andersen zur Spitze vor.



Resultate GP Rüebliland

1. Etappe, Sulz – Sulz (102 km): 1. Karl Herzog, Deutschland, 102 km in 2:35:38 (43.40 km/h). 2. Noah Lindholm Andersen Moeller, Dänemark, 38 Sek. zurück. 3. Georgs Tjumins, Lettland, 46 Sek. 4. Moritz Mauss, Deutschland, Moller, 5. Michael Ortner, Österreich, alle gleiche Zeit.

153 Fahrer gestartet - 135 klassiert

