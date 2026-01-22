Gottesdienst mit Jazzmesse

Dabei wird der seit Oktober probende Projektchor «Nidaros» der Reformierten Kirche ...

Am kommenden Sonntag, 25. Januar, um 18 Uhr erwartet die Besucher ein besonderer Gottesdienst in der reformierten Kirche Rheinfelden.

Projektchor «Nidaros» in Rheinfelden

Dabei wird der seit Oktober probende Projektchor «Nidaros» der Reformierten Kirche Region Rheinfelden unter der Leitung von Nina Haugen mit einer gesungenen Messe der anderen Art auftreten. «Kyrie», «Gloria», «Sanctus», «Benedictus» und «Agnus Dei» werden die Besucher durch den Gottesdienst führen und in der Tiefe des Winters bereits an den nachösterlichen Jesus erinnern, der sich in Emmaus einladen lässt: «Herr bleib bei uns, es will Abend werden.»

Gestaltet wird der Gottesdinest von Pfarrer Jonas Meier, dem Projektchor «Nidaros», Jean-Jacques Futterer (Kontrabass), Christian Brugger (Schlagzeug) und Nina Haugen (Klavier und musikalische Leitung).(mgt)