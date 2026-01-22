Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gottesdienst mit Jazzmesse

  22.01.2026 Rheinfelden
Der Projektchor «Nidaros» der Reformierten Kirche Region Rheinfelden. Foto: zVg
Der Projektchor «Nidaros» der Reformierten Kirche Region Rheinfelden. Foto: zVg

Projektchor «Nidaros» in Rheinfelden

Am kommenden Sonntag, 25. Januar, um 18 Uhr erwartet die Besucher ein besonderer Gottesdienst in der reformierten Kirche Rheinfelden.

Dabei wird der seit Oktober probende Projektchor «Nidaros» der Reformierten Kirche ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote