Gottesdienst mit biblischem Theater

Eindrücklich, mit Begeisterung und ganzem Herzen spielten die Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung MBF verschiedene biblische Szenen, die alle gut zu dem Sonntag Laetare passten.

Mit Bewohnern der Stiftung MBF Stein

Eindrücklich, mit Begeisterung und ganzem Herzen spielten die Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung MBF verschiedene biblische Szenen, die alle gut zu dem Sonntag Laetare passten.

Laetare erinnert an die Freude aus dem Glauben der Menschen damals, aber auch heute, und bedeutet: Freu dich Jerusalem. Die Menschen zur Zeit Jesu durften sich nach biblischer Überlieferung über die Wandlung des Wassers in Wein beim Hochzeitsfest glücklich schätzen, ausserdem über die Heilung einer blutf lüssigen Frau und die Auferweckung der Tochter des Jairus.

Sorgen und Nöte aussprechen

Pfarreiseelsorger Berthold Kessler betonte, dass die Menschen dieser Tage trotz allem Leid und besorgniserregenden Nachrichten sich immer wieder auch freuen dürfen über geschenkte Gesundung und neue Lebensmöglichkeiten. Im Fürbittgebet lud Isabelle Deschler von der Fachstelle für Menschen mit einer Behinderung im Kanton Aargau die versammelte Gemeinde ein, die Sorgen und Nöte auszusprechen und vor Gott zu tragen. Das Vaterunser wurde spürbar gemeinschaftlich gebetet.

Als Zeichen der Verbundenheit reichten sich die Besucherinnen und Besucher die Hände. Zum Gottesdienst gehörte auch das Lied «Unser Leben sei ein Fest». Das Leben wird dann zum Fest, wenn wie bei dieser Feier Menschen, jede und jeder mit seiner Einzigartigkeit, einander begegnen, das Leben teilen und Gott in die Mitte holen.

Nach dem Gottesdienst gab es Gelegenheit zum Austausch beim Umtrunk. Zur Realisierung eines solchen Anlasses braucht es viele helfende Hände. Ein herzlicher Dank ging an Isabelle Deschler und Corinne Wyss von der Fachstelle in Aarau für die Unterstützung dieses Projektes und an die Stiftung MBF für die gute Kooperation und natürlich an die jugendlichen Firmanden, die für den Ausschank verantwortlich waren. (mgt)