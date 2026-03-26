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Gottesdienst mit biblischem Theater

  26.03.2026 Stein
Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung MBF in Stein spielten biblische Szenen nach. Foto: zVg
Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung MBF in Stein spielten biblische Szenen nach. Foto: zVg

Mit Bewohnern der Stiftung MBF Stein

Eindrücklich, mit Begeisterung und ganzem Herzen spielten die Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung MBF verschiedene biblische Szenen, die alle gut zu dem Sonntag Laetare passten.

Laetare erinnert an die Freude aus dem Glauben der ...

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