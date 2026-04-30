Gottesdienst im Steiner Zollquartier

Was hat es mit den beiden Kreuzen an ...

«Chile bi de Lüt» – unter diesem Motto fand am vergangenen Samstag im Steiner Zollquartier ein Gottesdienst der besonderen Art statt. Abgerundet wurde die stimmungsvolle Andacht am Rhein mit einer Führung und mit Live-Musik.

«Chile bi de Lüt» – unter diesem Motto fand am vergangenen Samstag im Steiner Zollquartier ein Gottesdienst der besonderen Art statt. Abgerundet wurde die stimmungsvolle Andacht am Rhein mit einer Führung und mit Live-Musik.

Was hat es mit den beiden Kreuzen an der Schönaustrasse in Stein auf sich? Wer war Itelek von Schönau? Und wer waren die Schönauer? Diese Fragen standen bei der Führung mit dem Bad Säckinger Stadtführer Martin Frey vom vergangenen Samstag in Stein im Zentrum.

Organisiert wurde die Führung von der römisch-katholischen Pfarrei Stein. Martin Frey wusste Spannendes über das Wirken der Schönauer zu berichten.

Stimmungsvolle Andacht mit Musik und Apéro

Eine fünf köpfige Band sorgte für den musikalischen Rahmen.Anschliessend waren alle Teilnehmenden zu einem Gottesdienst der besonderen Art in einem privaten Bootshaus eingeladen. In stimmungsvoller Atmosphäre mit Blick auf den Rhein genossen die Teilnehmenden die Andacht unter der Leitung des Pfarreiseelsorgers Berthold Kessler und mit der musikalischen Begleitung einer fünfköpfigen Band.

Ein kleiner Apéro rundete den Gottesdienst im Zollquartier ab. Er war die gelungene Premiere eines neuen Gottesdienst-Formates unter dem Motto «Chile bi de Lüt» in Stein. Man darf gespannt sein, in welchem Quartier der nächste Gottesdienst stattfinden wird. (fab/)