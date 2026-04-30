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Gottesdienst im Steiner Zollquartier

  30.04.2026 Stein
Stadtführer Martin Frey berichtete am Originalkreuz aus dem Jahr 1600 über die Geschichte der Schönauer. Foto: Fabrice Müller
Stadtführer Martin Frey berichtete am Originalkreuz aus dem Jahr 1600 über die Geschichte der Schönauer. Foto: Fabrice Müller

«Chile bi de Lüt» – unter diesem Motto fand am vergangenen Samstag im Steiner Zollquartier ein Gottesdienst der besonderen Art statt. Abgerundet wurde die stimmungsvolle Andacht am Rhein mit einer Führung und mit Live-Musik.

Was hat es mit den beiden Kreuzen an ...

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