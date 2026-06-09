Gottesdienst auf dem Sonnenberg

Der regionale Sonnenberg-Gottesdienst findet am 14. Juni um 10.30 Uhr zum Thema «Von allen Seiten» statt. Das Vorbereitungsteam mit Pfarrer Daniel Hanselmann (Buus/Maisprach), Pfarrerin Maria Doka (Wegenstettertal), Pfarrer Jonas Meier (Rheinfelden) und Pfarrer Kai Hinz (Möhlin) hofft auf viele Besuchende aus den vier reformierten Kirchgemeinden. Die Besucherinnen und Besucher wandern individuell auf den Sonnenberg oder fahren mit dem Auto bis auf die Höhe zwischen Möhlin und Maisprach (kleiner Sonnenberg) und parkieren dort. Ab dort beträgt die Marschzeit zirka 30 Minuten. Für Gehbehinderte wird ein Transport organisiert, entweder ab der Zeininger Höhe oder der eigenen Kirchgemeinde. Anmelden kann man sich in den Sekretariaten. (mgt)