Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gottesdienst auf dem Sonnenberg

  09.06.2026 Fricktal

Der regionale Sonnenberg-Gottesdienst findet am 14. Juni um 10.30 Uhr zum Thema «Von allen Seiten» statt. Das Vorbereitungsteam mit Pfarrer Daniel Hanselmann (Buus/Maisprach), Pfarrerin Maria Doka (Wegenstettertal), Pfarrer Jonas Meier (Rheinfelden) und Pfarrer Kai Hinz (Möhlin) ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote