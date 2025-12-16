Immobilien
GOTT BEGEGNEN IM BIBLIODRAMA IN DER KIRCHE

  16.12.2025 Oeschgen
Foto: zVg
Foto: zVg

Das erste Bibliodrama in Oeschgen fand in der Kirche statt. Pfarreiseelsorgerin und Sakristanin hatten dazu eigens den Altarraum leergeräumt. Dieser eignete sich vorzüglich, um die alttestamentliche Erzählung vom Gebet der Hanna im Tempel nachzuempfinden. Eine spannende Geschichte ...

