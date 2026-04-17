Goldmedaillen für Kaisten und Herznach

Die Krone des besten Schweizer Süssmostes wandert weiter: Nach dem Jahressieg 2025 durch die Familie Geiser vom Lindhof in Windisch geht der Titel 2026 in den Kanton Zürich. Insgesamt 31 Obstsäfte und 7 Gärmostbeziehungsweise Ciderproben aus den kantonalen ...

Die Krone des besten Schweizer Süssmostes wandert weiter: Nach dem Jahressieg 2025 durch die Familie Geiser vom Lindhof in Windisch geht der Titel 2026 in den Kanton Zürich. Insgesamt 31 Obstsäfte und 7 Gärmostbeziehungsweise Ciderproben aus den kantonalen Qualitätswettbewerben wurden von einer zehnköpfigen Fachjury beurteilt. Die Familie Heller aus Unterstammheim durfte den ersten Preis entgegennehmen. Aus dem Fricktal erreichten Gregor Rehmann aus Kaisten beim Süssmost die Goldmedaille und Ueli Hasler aus Herznach beim Cider. In der Laudatio wurde die hohe Qualität und Sorgfalt, die hinter den prämierten Produkten stehen, gewürdigt. Besonders bewegend war die Begeisterung der gesamten Familie Heller. (mgt/nfz)