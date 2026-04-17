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Goldmedaillen für Kaisten und Herznach

  17.04.2026 Fricktal

Die Krone des besten Schweizer Süssmostes wandert weiter: Nach dem Jahressieg 2025 durch die Familie Geiser vom Lindhof in Windisch geht der Titel 2026 in den Kanton Zürich. Insgesamt 31 Obstsäfte und 7 Gärmostbeziehungsweise Ciderproben aus den kantonalen ...

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