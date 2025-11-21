«Goldener Aargauer Weingenuss 2025»

Bereits zum 7. Mal wurde der vom Branchenverband Aargauer Wein initiierte Weinwettbewerb «Goldener Aargauer Weingenuss» durchgeführt.

Zur Prämierung «Goldener Aargauer Weingenuss» bewerteten 20 Degustatorinnen und Degustatoren aus der ganzen Schweiz über 170 Aargauer Weine aus acht Kategorien. Das Ziel dieser Prämierung ist, gemeinsam die hohe Qualität der Aargauer Weine weiter zu steigern und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Den Abschluss der Prämierung bildete die Diplomfeier im Aarauer Grossratsgebäude. In jeder Kategorie wurden die bestplatzierten 30 Prozent der Weine mit einem Diplom ausgezeichnet. Bevor Generalsekretärin Patricia Kettner die Diplome überreichte, lobte sie die Winzerinnen und Winzer: «Es ist mir eine Ehre, der Weinprämierung beizuwohnen und den Gewinnern auch im Namen der Aargauer Regierung ganz herzlich zum verdienten Diplom zu gratulieren. Sie dürfen zu Recht stolz sei n au f d iese Auszeich nu ng. Aargauer Weine sind Spitzenweine. Diese Erkenntnis hat sich heute erneut bestätigt.»

Auch einige Fricktaler Betriebe erhielten Diplome. Die Liste der diplomierten Weine ist unter www.aargauer-weine.ch abrufbar. (mgt)