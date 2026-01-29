Gold und Silber für Arik Benz

Schwimmclub Fricktal in Biel

Das Meeting Intervilles fand am 24. und 25. Januar in Biel mit insgesamt fast 500 Teilnehmenden statt, unter ihnen auch 14 des Schwimmclub Fricktal.

Der erfolgreichste Teilnehmer aus dem Fricktal war Arik Benz (2012), denn er durfte sich über 50 m Freistil und 50 m Delfin die Gold- sowie über 100 m Lagen die Silbermedaille umhängen lassen. Auch Malin Borel (2012) nahm Medaillen mit nach Hause. Sie erreichte über 50 m Freistil und 50 m Rücken den 2. Platz.

Viele Schwimmer wurden für ihren Trainingsaufwand mittels Bestzeiten belohnt. Mona Wetli (2013) verbesserte sich über 400 m Freistil gleich um 37 Sekunden. Ihr Bruder Nino Wetli (2015) absolvierte acht Strecken und konnte in sieben davon eine Bestzeit notieren lassen, die grösste Verbesserung machte er über 200 m Rücken um 16 Sekunden. Raya Benz (2014) und Debora Mettler (2011) konnten beide ihre Bestzeit über 50 m Delfin unterbieten. Selina Unternährer (2012) konnte sich bei allen drei geschwommenen Distanzen über eine neue Bestzeit freuen. Igor Dabrowicz (2013) zeigte seine Stärke im Brustschwimmen und konnte seine Zeit um siebeneinhalb Sekunden unterbieten. Nela Hanak (2012) und Lamar Horani (2013) erreichten die grösste Verbesserung über die Lagenstrecken, Nela über 100 m Lagen und Lamar über 200 m Lagen. Lena Nikolic (2012) und Yara Benz (2010) zeigten ihre Stärke über die kurze Freistilstrecke, und beide konnten eine neue Bestzeit über 50 m Freistil aufstellen. Josephin Werner (2014) und Xenia Zolliker (2010) erreichten ihre grösste Verbesserung in einem 200-Meter-Rennen. Josephin verbesserte sich über 200 m Brust um drei Sekunden, Xenia tat das gleiche über 200 m Delfin.

Es war ein aufregendes und langes Wochenende, mit einem frühen Start und einem späten Ende. Für einige war es der erste zweitägige Wettkampf. Es war besonders schön zu sehen, wie die Schwimmerinnen und Schwimmer zusammenhielten und sich auf ihre Rennen vorbereiteten. Man ist zwar allein im Wasser, doch ausserhalb des Beckens ist das Team gemeinsam unterwegs. (sm/)