Gold, Silber und Bronze gewonnen

Die Volleyballsaison 2025/26 wurde am vergangenen Wochenende traditionsgemäss mit der Finalissima in Zofingen beendet. Zwei Teams des VBC Rheinfelden durften sich am Samstag mit den besten Teams des Aargaus messen. Das Rookie Knaben-Team ...

Erfolgreiche Jugendteams des VBC Rheinfelden

Die Volleyballsaison 2025/26 wurde am vergangenen Wochenende traditionsgemäss mit der Finalissima in Zofingen beendet. Zwei Teams des VBC Rheinfelden durften sich am Samstag mit den besten Teams des Aargaus messen. Das Rookie Knaben-Team (U14) und ein Kids-Team spielten in ihren Kategorien um die Medaillen. Dabei konnten sich die Rookies die Bronze- und die Kids die Silbermedaille erkämpfen.

Auch die Juniorinnen U18 machten sich auf den Weg nach Zofingen. Sie spielten eine überzeugende Saison und wurden mit der Goldmedaille als Aargauer Meisterinnen geehrt. Den anderen Jugendteams des VBC reichte es nicht für den Aargauer Meistertitel. Die Junioren U18 und die Juniorinnen U23 belegten den 2. Schlussrang. Wichtig für alle war es, neue Erfahrungen zu machen, und dieses Ziel haben alle erreicht. (mgt)