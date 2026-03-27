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Gold, Silber und Bronze gewonnen

  27.03.2026 Rheinfelden, Sport
Fotos: zVg
Fotos: zVg

Erfolgreiche Jugendteams des VBC Rheinfelden

Die Volleyballsaison 2025/26 wurde am vergangenen Wochenende traditionsgemäss mit der Finalissima in Zofingen beendet. Zwei Teams des VBC Rheinfelden durften sich am Samstag mit den besten Teams des Aargaus messen. Das Rookie Knaben-Team ...

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