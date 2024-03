Gold, Silber und Bronze

Am vergangenen Wochenende fand in Zofingen die Volleyball-Finalissima statt. Die Juniorenteams spielten um die Medaillen und den Aargauer Meistertitel. Von den drei qualifizierten Teams aus Rheinfelden konnten die Kids den Aargauer Meistertitel, die U15 den Vize-Aargauer Meistertitel und die U13 die Bronzemedaille erringen. Zusätzlich fanden auch die Ehrungen statt. Vom VBC Rheinfelden wurden die U23 2. Liga geehrt, sie belegten souverän den 1. Rang in der Meisterschaft der U23 2L. Auch das 3. Liga-Classic-Team wurde für den Gruppensieg geehrt und dürfen in der nächsten Saison in der 3. Liga-Pro antreten. (mgt)