Gold für die Jüngsten

U11-Team 3a von Volley Möhlin ist Aargauermeister

Das U11-Team 3a von Volley Möhlin hat sich nach einer starken Saison für die Aargauer Meisterschaft qualifiziert. Am vergangenen Samstag sicherten sich die Mädchen in Zofingen gar noch den Titel.

Mit teils grosser Nervosität sind die Möhlinerinnen in das erste Spiel gegen VBC Rheinfelden gestartet. Obwohl der Sieg mit dem Resultat 4:3 sehr knapp war, konnten sie erste, wertvolle Punkte sammeln und auch ordentlich an Selbstvertrauen gewinnen.

Die nächsten zwei Spiele gegen Volley Seetal und TSV Frick entschied Volley Möhlin klar für sich und auch gegen Volley Schönenwerd durften die Mädchen am Ende jubeln.

Nach vier anstrengenden Partien stand dann das Entscheidungsspiel gegen BTV Aarau an. Die Duelle gegen diese Gegnerinnen waren bereits bei vorherigen Turnieren sehr knapp und so ergab sich auch im Goldmedaillen-Match ein spannendes und hart umkämpftes Spiel. Die Möhliner Mädchen konnten sich aber knapp mit 4:3 durchsetzen und sicherten sich den Titel als Aargauermeisterinnen in der Kategorie U11-Kids.

Das gesamte Trainerinnenteam ist stolz auf die grosse Leistung der Jüngsten des Vereins. (mgt)