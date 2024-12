Glückliche Sieger und gute Gespräche

Geselliger Saisonabschluss der Talschützen Sulz

Auch die Talschützen Sulz kämpfen mit schwindenden Teilnehmerzahlen an Anlässen. Doch es gibt auch ganz fleissige Schützen. Toni Weiss holte einmal mehr den Titel des Vereinsmeisters.

Nachdem auch die letzten Wettkämpfe der Saison 2024 erfolgreich absolviert waren, trafen sich die Talschützen Sulz im Schützenhaus in Obersulz zum gemütlichen Saisonausklang. Erfreulicherweise hatten nicht nur aktive Schützen, sondern auch einige der älteren Vereinsmitglieder den Weg ins Schützenhaus gefunden. Der älteste Teilnehmende war 92 Jahre alt. Er bewies aber rasch, dass er sicher nicht zum alten Eisen gehört und diskutierte den ganzen Abend angeregt mit den jüngeren Vereinsmitgliedern.

Nach dem wiederum sehr feinen Raclette ging es ans Rangverlesen. Erst wurden die Sieger der Trainingsmeisterschaft gekürt. Hierfür kann in jedem der 21 Trainings der Trainingsstich geschossen werden. Die zwölf besten Resultate f liessen schliesslich in die Rangliste ein. Den Sieg sicherte sich hier Toni Weiss mit einem Punktedurchschnitt von 93,5 Punkten; dicht gefolgt von Gerhard Ehresheim und René Weber. Anschliessend verkündete Peter Weiss, Chef 300 Meter, die Sieger der Jahresmeisterschaft. Hier gilt es mindestens zwölf Schiessen aus den 24 zur Auswahl stehenden Wettkämpfen zu absolvieren. Bei mehr als zwölf Resultaten gelten die besten zwölf. Die beiden fleissigsten Talschützen absolvierten 23 der 24 zur Auswahl stehenden Wettkämpfe. Im Allgemeinen kämpfen aber auch die Talschützen mit schwindenden Teilnehmerzahlen und Anlässen, an denen sie aufgrund zu weniger Teilnehmer nicht rangiert werden. Die Leistung der aktiven Schützen soll dies aber nicht schmälern, und so konnte sich auch in der Jahresmeisterschaft Toni Weiss den Titel sichern.

Erstaunt hat dies kaum jemanden, konnte er sich doch seit 2019 jedes Jahr den Titel des Vereinsmeisters sichern. Der zweite Platz ging an Präsident Hanspeter Schraner vor Gerhard Ehresheim.

Äusserst knappe Entscheidung

Neben der 300-Meter-Abteilung erfreut sich auch die 50-Meter-Abteilung der Talschützen seit Jahren wachsender Beliebtheit. Und auch auf diese Distanz durfte Alexander Buttazzo nun die Jahresmeister küren. Die Entscheidung fiel hier unglaublich knapp. Nur gerade 0,17 Punkte trennten am Schluss Jahresmeister Alexander Buttazzo und seinen Verfolger Claude Chenaux. Dies ist umso erstaunlicher, war es für den zweitplatzierten Chenaux doch die erste vollständige Wettkampfsaison auf dieser Distanz. Den dritten Rang sicherte sich schliesslich mit Yvonne Merkofer die einzige Dame in der Runde. Nachdem die schönen Preise verteilt und die obligaten Fotos geschossen waren, blieb noch Zeit für ein paar Stunden des gemütlichen Beisammenseins. Auf dem Heimweg wurden alle Teilnehmer von einem feinen Grittibänz begleitet; hergestellt wurden diese im Café Nova von Vereinsmitglied Yvonne Merkofer. (mgt)