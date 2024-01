Glückliche Gewinner

Ende Oktober 2023 präsentierten die Fricktaler Garagen ihre Autoneuheiten an der AGVS-Autoausstellung Stein. Kürzlich wurden die Wettbewerbspreise übergeben.

Kurz vor Weihnachten wurden die drei Gewinnerinnen telefonisch informiert, dass die Glücksfee ihre Wettbewerbskarten gezogen hatte. Die drei Damen konnten kaum glauben, dass ihnen das Glück «hold» war, und ihre Karten aus einer Box mit einer grossen Menge an Teilnahmekarten gezogen wurden.

Die Übergabe der Preise fand am 10. Januar im Showroom der Langenfeld Garage AG in Oeschgen statt. Heinz Frei bedankte sich für den Messebesuch, überreichte die Preise und gratulierte zum Gewinn. Jeannette Stäuble, Gipf-Oberfrick, gewann den ersten Preis. Sie freute sich sehr über einen Satz Pirelli-Reifen. Der zweite Preis, ein Gutschein vom Sport- und Freizeitcenter Bustelbach, ging an Claudia Erne, Leibstadt. Marta Neukom, Stein, durfte zwei Tageskarten für die Sole uno Wellness-Welt in Empfang nehmen. Bereits jetzt steht das Durchführungsdatum der nächsten AGVS-Autoausstellung in Stein statt. Sie wird vom 18. bis 20. Oktober über die Bühne gehen. (mgt)