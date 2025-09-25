Immobilien
«Globetrotter» unterstützen den NV Sulz-Laufenburg

  25.09.2025 Sulz
Das Team Globetrotter mit den drei «Vorarbeitern» aus dem NVSL-Vorstand. Foto: zVg
Arbeiten im Sulztal

Willkommenen Besuch erhielt der Naturschutzverein Sulz-Laufenburg (NVSL) über das vergangene Wochenende. Sieben Mitarbeitende der Basler Filiale des Reisebüros Globetrotter stellten sich im Rahmen ihres jährlichen Teamweekends einen Tag lang für ...

