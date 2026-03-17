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Gülle im Bach: Schon in der Woche davor kam es zu einem Vorfall

  17.03.2026 Wegenstetten
Bereits am 3. März rückte die Feuerwehr wegen Gülle im Bach aus: Damals war der Lampetbach kontaminiert, der weiter unten in den Möhlinbach mündet. Foto: zVg
Bereits am 3. März rückte die Feuerwehr wegen Gülle im Bach aus: Damals war der Lampetbach kontaminiert, der weiter unten in den Möhlinbach mündet. Foto: zVg

Dem Fischsterben in Wegenstetten ging ein halbwegs glimpflich verlaufenes Ereignis voraus

Tage vor der Havarie mit mehreren hundert toten Bachforellen in Wegenstetten gelangte im Gemeindegebiet bereits Gülle in einen der Seitenbäche.

Ronny Wittenwiler

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