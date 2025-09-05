Immobilien
Glimmerr bringt Schweizerdeutsch zum Funkeln

  05.09.2025 Rheinfelden
Neu als Glimmerr unterwegs: Simon G, Maíra Zaugg alias Lila Linn (Mitte) und Thimea. Foto: zVg
Neues Musikprojekt von Maíra Zaugg

Die Rheinfelder Sängerin und Musikerin Maíra Zaugg macht sich auf zu neuen Ufern. Mit der Band Glimmerr setzt sie auf Elektropop und Schweizerdeutsche Texte. Heute erscheint ihre Debüt-EP «Null Grad».

