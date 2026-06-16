Gleich zweimal Aargauer Meisterinnen

Der DTV und der TV Wölflinswil starteten kürzlich an den Aargauer Meisterschaften im Vereinsturnern (AMV) in Gränichen. Das Reck-Team startete mit einer tollen Vorstellung. Später zeigten die Frauen vom Schulstufenbarren, was sie können und schafften den Einzug in den Final. Das Schulstufenprogramm wurde im Finaldurchgang mit der starken Aargauer Konkurrenz gemessen. Das Programm war top einstudiert, mit grosser Eleganz wurde am Schulstufenbarren geturnt, die Turnerinnen strahlten vor Freude. Die Freudenschreie an der Rangverlesung waren gross. Mit grossem Stolz durfte das Schulstufenbarren punktgleich, gemeinsam mit dem STV Küttigen den Aargauer Meistertitel mit der Note 9,68 entgegennehmen und diesen ausgiebig feiern. Einen Tag später war die Jugendabteilung im Einsatz. Erst vor eineinhalb Jahren gründete die Jugend Wölflinswil für die Kleinsten eine neue Abteilung im Vereinsgeräteturnen. Mit viel Konzentration, Teamgeist und spürbarer Freude am Turnen zeigten sie ein grossartiges Programm und wurden dafür in der Kategorie GK U13 mit dem Aargauer Meistertitel belohnt. Für die 22 jungen Turnerinnen der Jugend Wölflinswil war dies ein ganz besonderer Erfolg und wird ihnen bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben. In der Kategorie GK-U17 standen die älteren Turnerinnen und Turner der Jugend Wölf linswil im Einsatz. Mit einer wunderbaren Darbietung wurden sie mit der ausgezeichneten Note 9,05 belohnt. (mgt)