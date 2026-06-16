Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gleich zweimal Aargauer Meisterinnen

  16.06.2026 Wölflinswil, Sport
Die Jugend Wölflinswil: Stolze Aargauer Meisterinnen. Foto: zVg
Die Jugend Wölflinswil: Stolze Aargauer Meisterinnen. Foto: zVg

Der DTV und der TV Wölflinswil starteten kürzlich an den Aargauer Meisterschaften im Vereinsturnern (AMV) in Gränichen. Das Reck-Team startete mit einer tollen Vorstellung. Später zeigten die Frauen vom Schulstufenbarren, was sie können und schafften den Einzug in den ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote