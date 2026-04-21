Glücklich über einen Punkt

Die Erleichterung nach dem 23:23-Unentschieden gegen die SG Yellow/Pfadi war den Spielern des TV Möhlin sichtlich anzumerken. Nach der knappen Pausenführung von 11:10 legten die Gäste mehrmals vor und ...

Handball, NLB: So lief das letzte Heimspiel für den TV Möhlin

Die Erleichterung nach dem 23:23-Unentschieden gegen die SG Yellow/Pfadi war den Spielern des TV Möhlin sichtlich anzumerken. Nach der knappen Pausenführung von 11:10 legten die Gäste mehrmals vor und es sah lange nicht nach einem Punktgewinn für das Heimteam aus.

Christine Steck

Mehr als 400 Besucher kamen ins Steinli und boten eine tolle Kulisse für das letzte Saison-Heimspiel. Zu Beginn der Partie wurden vier Spieler feierlich verabschiedet: Lucas Grandi, Linus Fässler, Xavier Franceschi und Nelio John. Danach ging es zum sportlichen Teil über. Mit dem starken Torhüter der Gäste, Gustav Hein, bekundeten die Fricktaler zu Beginn und auch in der Folge sichtlich Mühe und scheiterten mehrmals frei vor dem grossgewachsenen Keeper. Kam noch das Pech mit dem Pfosten hinzu, sodass die Gäste auf 3:1 vorlegten (8.). Die Abwehrreihen schenkten sich nichts und vorne hielt erneut Hein gegen Finn Kreuzer und danach gegen Fabian Ceppi, erst in der 13. Minute notierte Kreuzer seinen ersten und einzigen Treffer in der Partie zum 4:5. Für ihn kam danach Xavier Franceschi auf die Platte. Nach einer ersten Zeitstrafe gegen die Gäste und den verwandelten Siebenmeter durch Sadok Ben Romdhane lief es offensiv erneut nicht nach Wunsch, was einen Drei-Tore-Rückstand bescherte (21.).

Tor um Tor tastete sich Möhlin wieder heran, auch weil nun die Gäste fehlerhaft auftraten, einen Siebenmeter liegenliessen und mit dem taktischen Mittel des siebten Feldspielers nicht reüssierten. So traf Torhüter Robin Santeler zum 8:8 in der 26. Minute. Xavier Franceschi stellte auf 9:8. Danach kassierte Lucas Grandi eine Zeitstrafe. Die Winterthurer gingen abgebrüht und mit viel Einsatz zu Werke, was Möhlin viel Kraft und Schweiss kostete. Jan Waldmeiers präzis platzierter Wurf kurz vor der Pause brachte die knappe 11:10-Führung.

Ins Straucheln geraten

Im Angriff lief es wieder (15:12,36.), aber mit den sehr fragwürdigen Zeitstrafen gegen Lucas Grandi in der 32. Spielminute und wenig später in der 39. Minute, was den Ausschluss aus der Partie bedeutete, kamen die Männer von Zoltan Majeri ins Straucheln. Mit der überharten Reaktion zeigte die Spielleitung wenig Fingerspitzengefühl, zumal auf beiden Seiten unzimperlich und robust gekämpft wurde. Nach Grandis Ausscheiden musste Fabian Ceppi mehr Verantwortung übernehmen und seine Mitspieler in Szene setzen. Während Ben Romdhane zuverlässig vom Siebenmeter lieferte, übernahmen Ceppi und Waldmeier und zuletzt wieder Ben Romdhane und stellten auf 20:20 (52.). Der Linkshänder wurde in seinen Aktionen mehrmals durch Fouls gestoppt und musste einiges wegstecken. Die Gäste legten in der 53. Minute noch einmal mit schnellen Toren vor, ehe Möhlin den vorentscheidenden Ausgleich durch Ceppi und Ben Romdhane herbeiführte. Zu mehr reichte es nicht, die magere Toreffizienz rächte sich. Weil die Gäste auch nicht fehlerfrei spielten und ihre letzte Aktion in der Möhliner Abwehr hängenblieb, blieb immerhin noch ein Punkt im Steinli.

Möhlin mit: Santeler (10/33, 31%) Roth; Santeler (1), Ceppi (3), Metzger, Kreuzer (1), Ben Romdhane (6), Fässler, Grandi (1), Franceschi (4), Giezeman (3), Berisha, Schweizer, John, Metzger, Waldmeier (4).