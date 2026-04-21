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Glücklich über einen Punkt

  21.04.2026 Möhlin, Sport
Die letzte gute Abwehrreaktion gegen Yellow/Pfadi rettet den einen Punkt. Foto: Christine Steck
Die letzte gute Abwehrreaktion gegen Yellow/Pfadi rettet den einen Punkt. Foto: Christine Steck

Handball, NLB: So lief das letzte Heimspiel für den TV Möhlin

Die Erleichterung nach dem 23:23-Unentschieden gegen die SG Yellow/Pfadi war den Spielern des TV Möhlin sichtlich anzumerken. Nach der knappen Pausenführung von 11:10 legten die Gäste mehrmals vor und ...

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