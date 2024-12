«Glatteis» kann so cool sein

In Wil wird man ab dem 11. Januar bewusst aufs Glatteis geführt

Die Idee einer mobilen Kunsteisbahn ist zwar nicht neu, doch dank des Elternvereins kommen Kinder, Jugendliche und Erwachsene nun auch im Mettauertal in den Genuss der damit verbundenen Eissportarten. Für weiteren Winterzauber sorgt unter anderem eine Eisdisco.

Bernadette Zaniolo

Um ein richtiges Eisfeld anzulegen, sind die Temperaturen bei uns definitiv zu hoch. Kein Grund jedoch für den 2021 gegründeten Elternverein Mettauertal auf dieses Eisfeeling verzichten zu müssen. Der Vorstand um Präsidentin Franziska Jehle sorgt immer wieder für neue Angebote, um die Attraktivität zu steigern beziehungsweise hochzuhalten. Jüngstes Projekt des 74 Mitglieder zählenden Elternvereins ist eine Kunsteisbahn. Diese soll auf dem roten Platz beim Schulhaus Wil entstehen. Kaum vorstellbar, dass dort Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geschliffenen Kufen darüber gleiten. Möglich macht dies jedoch die mobile Kunsteisbahn des Familienvereins Aristau, bei welchem das 15,4 Meter lange und 8,7 Meter breite Kunsteisfeld zum Schlittschuhlaufen, Eishockey spielen und mehr gemietet werden kann. Am 11. Januar wird in Wil auch ein Zelt der Swiss Bar aufgestellt und die Besucherinnen und Besucher werden dort von der Swiss Bar-Crew am Eröffnungsabend mit feinem Raclette verwöhnt. Dies gibt einen guten «Boden», um in der Eisdisco das Tanzbein zu schwingen oder einfach die Musik und die spezielle Stimmung zu geniessen. «Es werden noch herzige Lämpchen aufgehängt werden», sagen Sascha Frei (Aktuarin) und Franziska Jehle mit einem Schmunzeln. Sie sind froh, auch bei diesem Projekt von zahlreichen helfenden Händen unterstützt zu werden.

Die mobile Kunsteisbahn kann vom 11. bis 31. Januar gratis genutzt werden. Sie wird, so Sascha Frei, aus der Kasse des Elternvereins Mettauertal finanziert und tatkräftig von der Schule und der Gemeinde unterstützt. Die benötigten Schlittschuhe werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Sowohl die Benutzung des Eisfeldes wie auch der Schlittschuhe ist gratis. «Das Tragen eines Helmes sowie von Handschuhen ist obligatorisch», betonen Jehle und Frei im Gespräch mit der NFZ. Auf dem Gelände befindet sich ein Wagen mit diversen Utensilien; so etwa fürs Eisstockschiessen. Gemäss Franziska Jehle und Sascha Frei werde diese Möglichkeit unter anderem von Vereinen genutzt. Die Lehrpersonen und die Schüler haben sich bereits abgesprochen, wann sie das Eisfeld benutzen. Sascha Frei und Franziska Jehle hoffen auf «sonniges, kaltes Winterwetter. Mit etwas weisser Pracht.» Bei Regen ist das Eisfeld geschlossen.

Öffnungszeiten mobile Kunsteisbahn auf dem roten Platz beim Schulhaus Wil: 11. Januar, 17 bis 21 Uhr (Racletteabend und Eisdisco); 15., 18., 19., 22. und 29. Januar, offenes Eisfeld jeweils von 14 bis 16 Uhr; 31. Januar, 17 bis 21 Uhr: Abschlussabend mit Eisdisco.

Elternverein Mettauertal

Der Elternverein Mettauertal wurde 2021 gegründet. Der Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern; aktuell gehören diesem vier der Gründungsmitglieder an und er wird von Franziska Jehle aus Etzgen präsidiert. Im Sommer 2025 ist ein grösserer Event geplant. Fester Bestandteil des Vereins sind die Kinderkleiderbörsen im Frühling und im Herbst, ein Turngaudi, die beiden Spielgruppen (Indoor und Wald), Aufklärungskurse für Mädchen und Buben (MFM), der Jugendraum (Juma) alle zwei Wochen, die Krabbelgruppe sowie die vom Frühling bis Herbst zirka monatlich durchgeführte Mini-Gaudi. Die Daten werden jeweils auf der Homepage aktualisiert. (bz)

www.elternverein-mettauertal.ch