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Glasfaser-Sabotage bald vor Gericht

  31.03.2026 Rheinfelden

Gerichtsverhandlung in Rheinfelden

Im Strafverfahren gegen sechs junge Männer, die unter anderem wegen Sabotageakten am Glasfaserkabelnetz in Rheinfelden und weiteren Delikten angeklagt sind, kommt es ab Montag, 27. April, zur Gerichtsverhandlung vor dem Bezirksgericht Rheinfelden. ...

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