Glanzvoller Start ins Jubiläumsjahr

Mit strahlenden Lichtern, liebevoll gestalteten Details und zahlreichen Besucherinnen und Besuchern eröffnete der Naturund Vogelschutzverein Rheinfelden (NVR) kürzlich sein traditionelles Weihnachtsfenster im «Schiefen Eck». Das diesjährige Überthema «einheimische Vogelarten» wurde von engagierten Vorstandsmitgliedern mit viel Kreativität umgesetzt. Ein besonderer Hingucker: Ein QR-Code am Fenster führt direkt zu einer digitalen Plattform, auf der verschiedene Stimmen einheimischer Vögel erklingen – ein stimmungsvoller akustischer Spaziergang durch die lokale Vogelwelt. Punkt 18 Uhr versammelten sich überraschend viele Interessierte im Rumpel, um gemeinsam die feierliche Eröffnung zu erleben. Nach einer kurzen Begrüssung durch Präsident Albi Wuhrmann zog die Gesellschaft ins warme «Schiefe Eck», wo ein liebevoll vorbereiteter Apéro zu Begegnungen und angeregten Gesprächen einlud. Mit der Fenstereröffnung fiel auch der Startschuss für die Jubiläumsaktion des Vereins: «100 neue Mitglieder für 100 Jahre NVR». Bis zum Ende des Jubiläumsjahres 2026 möchte der NVR mindestens 100 neue Mitglieder gewinnen – ein Ziel, das sowohl die Verbundenheit zur Natur stärkt, als auch die Zukunft des Vereins sichert. Unter allen Neuanmeldungen ab dem 10. Dezember verlost der NVR eine kunsthandwerkliche Weihnachtskugel mit Naturmotiv – gefertigt vom renommierten Glasbläser Wilfried Markus aus Rheinfelden (D). Die Kugel ist ein Unikat und damit ein besonderer Anreiz, die Mitgliedschaft vielleicht sogar als Weihnachtsgeschenk weiterzugeben. (mgt)

www.nv-rheinfelden.ch