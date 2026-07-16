Gipf-Oberfricker Schützen am Eidgenössischen

Schon zu Beginn des Eidgenössischen, am 4. Juni, nahmen zwei Kleinkaliber-Schützen aus Gipf-Oberfrick am Eröffnungsschiessen teil. Bei guten Bedingungen wurden sehr gute Resultate geschossen, welche aber nicht für die vorderen Plätze ausreichten. Walter Frey holte den 17. Rang und Beat Heiniger den 28.

Am Freitag, 19. Juni, nahmen dann zwei Schützinnen, vier Schützen und ein Jugendlicher am Eidgenössischen Schützenfest (ESF) in Chur teil. Es war nicht nur heiss an diesem Freitag, sondern auch noch windig, was es nicht einfacher machte, doch einige wenige konnten mit den Bedingungen gut umgehen, so dass doch ein paar ansehnliche Resultate erzielt wurden, und alle Schützen mit einem oder sogar mehreren Kranzresultaten glänzten. Besonders der Jugendschütze Jannik Hohler zeigte, wie es geht: Er erzielte einen fünffachen Kranz und den Jugendkranz.

Als Jugendlicher kann man im Normalfall nur einmal an einem Eidgenössischen teilnehmen, da dieses nur alle fünf Jahre stattfindet. Dieses Mal waren dies die Gipf-Oberfricker Luca Wettstein, Gian Schmid und Jannik Hohler, welche am Jugendtag teilnehmen konnten. Die Jungs erreichten sehr gute Resultate. Jannik Hohler wurde mit 191 Punkten bester Aargauer, Luca Wettstein und Gian Schmid schossen beachtlich und konnten mit einem einmaligen Erlebnis nach Hause kehren. Am 4. Juli schoss Jannik Hohler noch den Ständematch wo er mit der Gruppe mit Ria Boss und Felix Frey den 4. Platz belegte. In der Einzelrangliste reichte es für den 32. Platz. (mgt)