Gipf-Oberfrick: Ressorts verteilt

  13.11.2025 Gipf-Oberfrick

Der neu gewählte Gemeinderat hat an seiner konstituierenden Sitzung die Ressortverteilung für die Amtsperiode 2026/2029 wie folgt festgelegt: Gemeindepräsidentin Verena Buol Lüscher: Präsidiales, Verwaltung, Öffentlichkeit, Sicherheit, Umwelt und Natur. ...

