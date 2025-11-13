Gipf-Oberfrick: Ressorts verteilt

Der neu gewählte Gemeinderat hat an seiner konstituierenden Sitzung die Ressortverteilung für die Amtsperiode 2026/2029 wie folgt festgelegt: Gemeindepräsidentin Verena Buol Lüscher: Präsidiales, Verwaltung, Öffentlichkeit, Sicherheit, Umwelt und Natur. ...

Der neu gewählte Gemeinderat hat an seiner konstituierenden Sitzung die Ressortverteilung für die Amtsperiode 2026/2029 wie folgt festgelegt: Gemeindepräsidentin Verena Buol Lüscher: Präsidiales, Verwaltung, Öffentlichkeit, Sicherheit, Umwelt und Natur. Vizepräsident Georg Schmid: Verkehr, Wasser, Abwasser, Bauamt, Wald und Ortsbürgergemeinde. Gemeinderat Rainer Kunz: Bildung, Schuldienste, Schulanlagen. Gemeinderätin Monica Consoni: Finanzen, Gesellschaft, Soziales, Kultur und Vereine. Gemeinderat Simon Kläusler: Raumplanung, Hochbau, Energie, Gewerbe und Landwirtschaft. (mgt)

Die ausführliche Auflistung ist auf der Website www.gipf-oberfrick.chabrufbar.