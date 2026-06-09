Gipf-Oberfrick ist Schweizer Meister

1. Liga Rollhockey

Das Herrenteam des RHC Gipf-Oberfrick feiert einen seiner grössten Erfolge der letzten Jahre, wird Schweizer Meister und steigt in die NLB auf.

Nach dem freiwilligen Abstieg in die 1. Liga nach der Saison 2019/20 hat sich das Team über die Jahre hinweg in der Liga etabliert. Deswegen wurde auch zu Beginn dieser Saison zunächst nicht über einen möglichen Aufstieg nachgedacht. Doch die Ergebnisse aus der Vorrunde zeigten, dass man inzwischen in der Lage ist, Spiele zu dominieren und sich klar durchzusetzen, deshalb keimte der Gedanke dann doch ab und zu auf.

Grosse Emotionen

In der Qualifikationsrunde sicherte sich Gipf-Oberfrick den ersten Tabellenplatz und hatte somit das Heimrecht für die Playoffs. Im Halbfinale gewann man beide Spiele gegen das Team vom RHC Dornbirn II und traf im Finale auf den Zweiten der Qualifikation. Nun hiess es, sich gegen den RHC Wolfurt II im Modus «Best-of-Three» durchzusetzen. Das erste Match fand in Gipf-Oberfrick statt und entwickelte sich von Beginn an zu einer extrem spannenden Partie. Zwei gleich starke Teams, die auf Augenhöhe agierten und um jeden Zentimeter auf dem Platz und um jedes Tor kämpften. Am Ende setzte sich Gipf-Oberfrick mit 5:4 durch. Nun ging es nach Wolfurt. Dank der mitgereisten Fans hatte die Mannschaft auch auswärts lautstarke Unterstützung. In diesem zweiten Match konnte sich zunächst ebenfalls kein Team einen Vorteil erspielen, nach Ablauf der regulären Spielzeit stand es 2:2, es ging in die Overtime. Hier konnte sich Gipf-Oberfrick dann endlich den entscheidenden Vorsprung erarbeiten, nach Verlängerung gewann das Team 5:2 – und kürte sich damit zum Schweizer Meister der 1. Liga. Die Emotionen nach diesem Sieg lassen sich kaum beschreiben, natürlich Erleichterung, aber vor allem riesige Freude und Stolz über das, was man erreicht hat. Dementsprechend wurde gefeiert, zuerst in Wolfurt und später dann auch zu Hause in Gipf-Oberfrick.

Mit Eigengewächsen in die Zukunft

Für die kommende Saison ist der Klassenerhalt das definierte Ziel. Spieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich sollen in die Mannschaft integriert und als Leistungsträger aufgebaut werden. Inzwischen ist der Rollhockeyclub Gipf-Oberfrick aufgrund der guten Juniorenarbeit in der komfortablen Lage, im Erwachsenenbereich sogar ein zweites Herrenteam stellen zu können. So haben die jungen Sportler die Chance, sich an der Seite von erfahrenen Spielern weiterentwickeln zu können. Vor dem Verein liegt jedenfalls eine spannende NLB-Saison, in der die Unterstützung der Fans wichtiger denn je sein wird. (mgt)