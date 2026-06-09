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Gipf-Oberfrick ist Schweizer Meister

  09.06.2026 Sport, Gipf-Oberfrick
Der Rollhockeyclub Gipf-Oberfrick ist Schweizer Meister und steigt in die NLB auf.
Der Rollhockeyclub Gipf-Oberfrick ist Schweizer Meister und steigt in die NLB auf.

1. Liga Rollhockey

Das Herrenteam des RHC Gipf-Oberfrick feiert einen seiner grössten Erfolge der letzten Jahre, wird Schweizer Meister und steigt in die NLB auf.

Nach dem freiwilligen Abstieg in die 1. Liga nach der Saison 2019/20 hat sich das Team über die Jahre hinweg ...

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